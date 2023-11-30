Oukitel – новий бренд у портфелі EDG Group

30 ноября 2023, 13:45

EDG Group починає співпрацю із всесвітньовідомим виробником портативних джерел живлення та смартфонів.

Oukitel створений у 2007 році у Китаї. Завоював довіру користувачів по всьому світу завдяки своїм незнищенним смартфонам та смарт-годинникам. Українці також мали змогу випробувати техніку від Oukitel – смартфони бренду доступні до купівлі на вітчизняних прилавках з 2018 року.

Наразі Oukitel робить високу ставку на дослідженні альтернативних методів електроживлення. Зарядні станції від Oukitel б’ють світові рекорди зі швидкості заряджання відносно потужності та ємності акумуляторів. Ці пристрої мають широкий функціонал, зокрема розширення ємності, підключення до сонячних панелей, різноманітність портів. За допомогою продукції від Oukitel можна побудувати повноцінну систему резервного живлення цілого дому. Ці станції здатні зарядитися усього за кілька годин, а живитимуть ваші пристрої протягом кількох діб при розсудливому користуванні. Вони здатні задовольнити базові потреби в електроенергії для холодильників, комп’ютерів, теплових котлів, електричних плит та решту побутової і дрібної техніки.



Зовсім скоро в українських крамницях з’являться флагманські зарядні станції виробника, акумуляторні модулі розширення та сонячні панелі.