EDG Group розпочинає партнерство з компанією SUNRA

10 октября 2025, 15:15

Компанія EDG Group уклала офіційну угоду про партнерство з SUNRA — одним із провідних світових виробників електротранспорту.

Ця співпраця відкриває новий етап розвитку для нашої компанії та ринку екологічної мобільності в Україні.SUNRA почала свій шлях у Пекіні в 1999 році та наразі розповсюджена у понад 100 країнах і регіонах по всьому світу. Цілісність і прагматичність, інноваційність і підприємливість – таке переконання формує для себе бренд. Електротранспорт SUNRA забезпечує чудовий досвід їзди та продуктивність завдяки поєднанню високої потужності, точного управління та інтелектуальних технологій.Ряд найкращих футуристичних електроскутерів SUNRA зовсім скоро опиниться в наших магазинах, і EDG Group пишається тим, що продемонструє свіже бачення на галузь електротранспорту в Україні!