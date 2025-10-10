EDG Group розпочинає партнерство з компанією SUNRA

Компанія EDG Group уклала офіційну угоду про партнерство з SUNRA — одним із провідних світових виробників електротранспорту.
Ця співпраця відкриває новий етап розвитку для нашої компанії та ринку екологічної мобільності в Україні.
SUNRA почала свій шлях у Пекіні в 1999 році та наразі розповсюджена у понад 100 країнах і регіонах по всьому світу. Цілісність і прагматичність, інноваційність і підприємливість – таке переконання формує для себе бренд. Електротранспорт SUNRA забезпечує чудовий досвід їзди та продуктивність завдяки поєднанню високої потужності, точного управління та інтелектуальних технологій.
Ряд найкращих футуристичних електроскутерів SUNRA зовсім скоро опиниться в наших магазинах, і EDG Group пишається тим, що продемонструє свіже бачення на галузь електротранспорту в Україні!