EDG GROUP будет продавать в Украине решения EpicGear

7 декабря 2017, 10:45

Компания EDG GROUP заключила дистрибьюторский договор с компанией Golden Emperor International Ltd, об эксклюзивных поставках игровой периферии торговой марки EpicGear на территории Украины.



Партнерам EDG GROUP будет представлен весь ассортимент игровых манипуляторов, а так же аксессуаров и компонентов EpicGear, с постоянным наличием товара на складе.



В ближайшее время продукция EpicGear будет доступна в розничных и интернет магазинах Украины.

О бренде

Продукцию EpicGear создает команда профессионалов из разных сфер деятельности, о все они имеют одну общую черту - страсть к игре. В составе команды проекта EG инженеры-электронщики, индустриальный дизайнер, специалисты в военной тематике и профессиональные геймеры.

Результатом сотрудничества EpicGear с профессиональными геймерами, стали первая в мире игровая мышь с 2-мя сенсорами (HDST), модульная механическая клавиатура и серия аксессуаров, которая предоставляет игроку возможности полной кастомизации и комфорта погружения в игровую атмосферу.

В основе философии бренда, желание дать игроку любого уровня возможность насладиться игрой.



