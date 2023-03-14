EDG group починає співпрацю з Choetech

14 марта 2023, 13:15

Компанія EDG group починає співпрацю з міжнародним виробником передових засобів підключення, високотехнологічних зарядних пристроїв та інших мобільних товарів.

Компанія Choetech працює на ринку з 2012 року. Вона заслужила визнання виробників у своїй галузі та наразі є одним із провідних світових постачальників першокласних мобільних аксесуарів, сонячних зарядних пристроїв та електростанцій до більш ніж 80-ти країн світу. Завдяки сталій репутації Choetech продовжує зростати швидкими темпами.Асортимент EDG group оновився сучасним периферійним обладнанням – це десятки зарядних пристроїв, павербанків, кабелів та адаптерів. Уся продукція бренду має відповідні сертифікати якості та відповідає усім безпековим нормативам.Хедлайнерами сезону стануть портативні зарядні станції. Вони здатні забезпечувати користувачів автономною енергією для живлення мобільних пристроїв, побутової техніки тощо. Портативні станції від Choetech зібрані з високоякісних, довговічних та надійних матеріалів та є екологічно чистими джерелами енергії, що не потребують пального та не продукують шкідливих викидів. Обрати можна з моделей з різною місткістю – від 300 Вт до 2000 Вт. Деякі станції навіть мають функцію ДБЖ! Такі пристрої є важливими та надзвичайно актуальними нині.