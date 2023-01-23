Мережевий зарядний пристрій преміум-класу ColorWay Power Delivery

23 января 2023, 16:15

Зарядний пристрій потужністю 65 Вт зі світлодіодним дисплеєм, з 2 портами USB, які підтримують технологію швидкої зарядки Quick Charge 3.0/4.0, і 2 USB-C PD з підтримкою протоколів PD (Power Delivery) 2.0/3.0, PPS; BC1.2 DCP 5V-1.5A; APPLE 5V-2.4A; APPLE FAST CHARGE; SAMSUNG 5V-2A/AFC/SFC; QC2.0/3.0/4.0+; HUAWEI FCP/SCP, VOOC.)PPS/AFC/FCP/ Apple - швидка зарядка.

Розумна зарядка швидко і безпечно може заряджати до 4-х мобільних пристроїв одночасно: смартфонів, планшетів, пристроїв зовнішніх батарей і багатьох інших.Інтелектуальна мікросхема USB Auto ID, визначає тип підключеного пристрою, регулює напругу і силу потоку, забезпечує швидку зарядку і високу сумісність з пристроями більшості брендів.

Пристрій має високу безпеку, захист від перенапруження, перевантаження, короткого замикання, перегріву, міцний і протипожежний корпус витримує до 850С.

LED дисплей для відображення інформації процесу заряджання та стану у будь-який час, у будь-якому місці.

Висока якість та надійність, компактні розміри, та елегантний дизайн. Це все з легкістю в експлуатації.

Роз'ємний провід 1.5 метра з чистої міді. Робота в мережах від 100 до 240 вольтів.