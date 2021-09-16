Bolt запускает категории Pets и Delivery ещё в 10 городах Украины

16 сентября 2021, 9:15

Компания Bolt расширяет перечень своих услуг и запускает категорию Pets для перевозки животных и курьерскую доставку Delivery в Житомире, Луцке, Кременчуге, Ровно, Чернигове, Сумах, Черкассах, Хмельницком, Черновцах и Ужгороде.

Теперь пользователи приложения Bolt ещё в 10 городах Украины смогут заказать поездку в категории Pets, чтобы отвезти кошку к ветеринару или передать щенка другу. Этот сервис обеспечивает комфортную и безопасную перевозку домашних питомцев небольшого размера: кошек, собак, птиц и грызунов. Чтобы воспользоваться категорией Pets, необходимо взять с собой клетку или переноску для животного, подстилку, намордник (при необходимости), а также влажные салфетки.

Пользователи также смогут оценить все преимущества категории Delivery. Это курьерская доставка небольших посылок или груза, который помещается в багажном отделении автомобиля. Согласно действующему законодательству Украины перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги и др.

Для заказа услуги необходимо выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и вместе с посылкой передать водителю контакты получателя. Компания Bolt заботится о своих пользователях и стремится обеспечить высокое качество услуг, поэтому каждая посылка в категории Delivery застрахована.

Напомним, что категория Delivery появилась в Киеве в октябре, а Pets ― в декабре 2019 года. В 2020 году они стали доступны в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Харькове, Ивано-Франковске и Одессе.