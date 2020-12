Компания Bolt запустила новую категорию Go в Киеве

8 декабря 2020, 10:15

Компания Bolt запустила в Киеве новую категорию Go, которая активна во внепиковые часы. Go позволяет пассажирам заказать поездку с меньшим тарифом и предоставляет возможность дополнительного заработка для водителей в период пониженного спроса.

В утренние часы, когда многие уже добрались до работы, после полудня и на выходных спрос на поездки обычно снижается. Поэтому компания Bolt запустила категорию Go, которая будет появляться в приложении в часы меньшей активности. Водители могут подключиться к этой категории, чтобы получить возможность дополнительного заработка, а пассажиры ― заказать поездку по более низкой цене. Стоимость поездки будет в среднем на 10% ниже, чем в категории Bolt.

«Появление таких категорий как Go будет иметь большое влияние на транспортную инфраструктуру города. Мотивируя пассажиров совершать поездки во внепиковое время, мы формируем новые поведенческие модели у пользователей нашей платформы. Если пассажиру не обязательно ехать именно сейчас, то он подождет спада активного спроса на поездки и закажет категорию Go со сниженной ценой. Водителям новая категория дает возможность брать дополнительные заказы и тем самым увеличить свой заработок», ― говорит операционный директор Bolt Сергей Павлик.

Категория Go уже доступна во Львове, в Одессе и Харькове.