Bolt запустила новую категорию авто Premium

16 декабря 2021, 13:45

Новая категория Premium стала активной в Киеве и предназначена для передвижения по городу на авто премиального класса с максимальным комфортом.

Бывают ситуации, когда необходимо заказать поездку на авто представительского класса. Как раз для таких случаев компания Bolt создала новую категорию под названием Premium. Поездки на авто этой категории отличаются высоким уровнем комфорта и качеством предоставляемых услуг. Они станут незаменимыми для тех пользователей, которые хотят сделать сюрприз близкому человеку или посетить деловую встречу, конференцию, форум или любое праздничное мероприятие: день рождения, юбилей, свадьбу и другие.

В категории Premium представлены авто класса Е и выше. Отличительные черты этих автомобилей ― эстетически привлекательный внешний вид, комфортный салон, стильный дизайн, надежность, высокие технические характеристики. В недавно представленной категории могут работать только водители Bolt, рейтинг которых не ниже 4.8.

Стоимость поездки Premium составит от 200 грн. Оплатить услугу можно банковской картой, наличными или с помощью Apple Pay.

«Мы делаем всё для того, чтобы в приложении Bolt было доступно как можно больше опций для пользователей. Иногда поездка должна стать особенной и помочь запечатлеть в памяти наиболее яркие моменты значимого события. Не менее важно обеспечить при этом максимальный уровень комфорта для пассажира. Именно в категории Premium жители и гости Киева смогут совершить поездку на автомобилях премиального класса», ― комментирует руководитель направления заказов поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Водители авто представительского класса, которые раньше не рассматривали возможность сотрудничества с Bolt, теперь могут зарегистрироваться на платформе и получать заработок, который соответствует классу авто.

Напомним, что в начале декабря компания Bolt запустила в Киеве категорию ŠKODA для поездок на новых моделях авто официального дистрибьютора ŠKODA в Украине. Эта категория будет активна до 31 декабря 2021 года.