Bolt начинает партнерство со Skoda и запускает новую категорию авто в Киеве

2 декабря 2021, 10:45

Компания Bolt анонсирует начало сотрудничества с официальным дистрибьютором Skoda в Украине и запускает новую категорию авто.

Теперь пользователи сервиса смогут заказывать поездки по Киеву на авто повышенного комфорта в категории Skoda по доступному тарифу.

Традиционно в канун Нового года у нас много счастливых хлопот: мы ищем подарки родным людям, планируем празднование и потихоньку погружаемся в сказочную атмосферу. Чтобы сделать это время ещё более радостным и полным приключений в поисках подарков к зимним праздникам, компания Bolt запустила для своих пользователей новую категорию Skoda. Заказав поездку в этой категории, киевляне и гости города смогут оценить все преимущества доступного и комфортного передвижения на Skoda Kamiq, Skoda Scala и авто других моделей этого бренда последних лет выпуска.

Категория Škoda будет активной с 1 по 31 декабря 2021 года, а её тариф ― таким же, как и в категории Bolt. Поэтому минимальная стоимость такой поездки составит 55 грн.

К тому же компания Bolt и Skoda запланировали совместную партнерскую инициативу и разыграют между активными водителями четыре новых автомобиля Skoda Kamiq. Каждый водитель Bolt, который в период с 15 ноября по 2 января будет совершать не менее 25 поездок в неделю, будет получать специальные билеты на участие в розыгрыше. Чем больше поездок — тем больше шансов на выигрыш у водителя. Финальный розыгрыш автомобилей состоится 5 января 2022 года.

«Новогодние праздники ― это удобный случай сделать специальные подарки всем нашим пользователям. Сотрудничество с официальным партнером Škoda позволило нам создать одну из лучших категорий и предложить киевлянам и гостям города доступные поездки на авто высокого класса, а также организовать розыгрыш автомобилей для наших водителей», ― комментирует руководитель направления заказов поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Напомним, что сервис Bolt был впервые запущен в Украине в 2018 году. В настоящее время он активен уже в 24 украинских городах. Компания Bolt планирует не останавливаться на достигнутом и расширять географию популярной платформы.