Авто для большой компании: новая категория XL от Bolt

13 июля 2020, 13:15

Компания Bolt запускает новую категорию XL. Пассажиры смогут заказать вместительное авто на 6 посадочных мест.

Бывают ситуации, когда необходимо вызвать авто для группы людей. Например, большой семье с чемоданами нужно доехать до вокзала. Организовать такую поездку непросто. Специально для подобных ситуаций компания Bolt запускает новую категорию XL. Теперь не нужно заказывать несколько автомобилей, чтобы довезти всех членов семьи. Приедет авто с достаточным количеством посадочных мест и доставит пассажиров до места назначения.

Услуга запускается в Киеве в тестовом режиме. Чтобы воспользоваться новой категорией, необходимо в приложении Bolt указать нужную локацию, а затем выбрать категорию XL и вместительное удобное авто приедет в считанные минуты.

В категории XL доступны авто на 6 и более посадочных мест. Например, Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Vito, Renault Lodgy, Opel Zafira, Ford Galaxy. Минимальная стоимость поездки составит 75 грн.

"Мы часто получали просьбы от пользователей добавить категорию, в которой можно было бы вызвать авто с большим количеством посадочных мест. Мы изучили рынок и поняли, что необходимость в такой услуге действительно есть. Поэтому сейчас мы запускаем категорию XL в тестовом режиме", ― сообщил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.