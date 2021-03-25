Житомир - пятнадцатый город в приложении Bolt

25 марта 2021, 10:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запустила свой сервис в Житомире.

Чтобы заказать поездку, нужно скачать приложение Bolt на смартфон. Затем необходимо указать место назначения и выбрать категорию авто. Заказ получает тот водитель, который территориально находится ближе всего к пользователю. После подтверждения заказа пассажир получает информацию о водителе (имя и контактные данные) и автомобиле (цвет, марка и номер), а также об ориентировочном времени прибытия авто. На карте в приложении можно будет увидеть текущее местонахождение водителя. Среднее время подачи авто в сервисе Bolt составляет 5 минут.

В Житомире будут активны три категории авто: Bolt, Comfort и Isolated. Авто в категории Isolated оборудованы перегородками между водителем и пассажирами. Такое решение позволяет снизить риск распространения вирусов в салоне автомобиля.

Каждый новый пользователь сервиса получит скидку до 50% на первую поездку: ее стоимость составит от 15 грн с учетом скидки. А пользователи, которые порекомендуют знакомым заказать поездку через приложение Bolt, станут участниками акции "Приведи друга ― получи скидку на поездку". Оплатить услугу можно наличными, банковской картой или с помощью сервиса Apple Pay.

При этом скидки для пользователей не отразятся на заработке водителей. Компания Bolt полностью компенсирует водителям разницу в цене.

"Теперь наш сервис для заказа поездок стал доступным в Житомире. Мы продолжаем призывать пользователей соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома. Но если передвигаться по городу все же необходимо, рекомендуем воспользоваться категорией Isolated. Эта категория была создана для того, чтобы сделать поездки во время пандемии коронавируса более безопасными", ― комментирует руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Платформа Bolt активно развивается в Украине. С начала 2021 года сервис Bolt появился в четырех городах: Белой Церкви, Сумах, Чернигове и Хмельницком.