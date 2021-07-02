Сервис Bolt стал активным в Ровно

2 июля 2021, 9:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt была запущена в Ровно.

«Сервисы райд-хейлинга уже давно стали популярными среди пользователей во всем мире. Именно поэтому многие ждут их появления в своем родном городе. Сегодня сервис Bolt появился в Ровно ― административном центре, который активно развивается и привлекает как туристов, так и представителей бизнеса из других регионов Украины. Теперь с помощью приложения Bolt жители и гости Ровно смогут заказывать более доступные и комфортные поездки», ― комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Минимальная стоимость первой поездки в Ровно составит 23 грн с учетом скидки 50% для новых пользователей Bolt. Оплатить услугу можно наличными, банковской картой или через сервис Apple Pay. В Ровно также будет действовать акция «Приведи друга ― получи бесплатную поездку».

Пользователю всего лишь нужно выбрать категорию авто: Bolt, Comfort или Isolated. Категория Bolt предназначена для повседневных поездок, Comfort ― для деловых поездок на авто повышенного комфорта. Автомобили категории Isolated снабжены перегородкой между водителем и пассажирами. Такое решение особенно актуально во время пандемии COVID-19, так как позволяет снизить риск распространения вирусов в салоне автомобиля.

В конце каждой поездки пользователь может её оценить, поставив от одной до пяти звезд. Это своего рода обратная связь, которая позволяет компании улучшать качество сервиса и сотрудничать с наиболее ответственными водителями.

Ровно стал 22 украинским городом, где был запущен сервис Bolt. В июне этого года платформа для заказа поездок стала активной также в Луцке и Ужгороде.