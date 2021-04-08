Сервис для заказа поездок Bolt появился в Кропивницком

8 апреля 2021, 9:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt продолжает расширять географию своего присутствия в Украине. Теперь поездки Bolt станут доступны в Кропивницком.

«Компания Bolt быстрыми темпами развивается в Украине. И сегодня наш сервис был запущен в Кропивницком. Мы понимаем, что Украина находится в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Поэтому призываем всех соблюдать меры предосторожности. Но если вам всё же необходимо совершить поездку, то благодаря нашему сервису вы сможете добраться до нужной локации, избегая скопления людей на остановках и в общественном транспорте», ― комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Новым пользователям платформа предлагает скидки на первую поездку до 50%. Пользователи также смогут поучаствовать в акции «Приведи друга ― получи скидку на поездку». Оплатить услугу можно наличными, банковской картой и с помощью сервиса Apple Pay.

Здоровье и безопасность всех участников дорожного движения являются приоритетом компании Bolt. Поэтому каждая поездка Bolt застрахована на сумму до 1 млн грн. В Кропивницком будет доступна стандартная категория Bolt и категория Comfort для поездок на авто повышенного комфорта.

Компания Bolt предлагает выгодные условия сотрудничества и бонусы для водителей, которые подключились к сервису:

• Комиссия для активных водителей составит 0%.

• Дополнительные бонусы для тех водителей, которые забрендируют авто.

Компания Bolt продолжает расширение географии своего сервиса в Украине. С начала 2021 года услуги платформы для заказа поездок стали доступны в пяти городах Украины: Белой Церкви, Сумах, Чернигове, Хмельницком и Житомире. Кропивницкий стал шестнадцатым городом, где был запущен сервис Bolt.