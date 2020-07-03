3 июля 2020, 10:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает категорию Kids во Львове.

Вопрос безопасной транспортировки детей всегда стоял остро. Существует множество приспособлений для перевозки детей в авто: от бустеров до специальных накладок на кресла. Но не все они безопасны. Компания Bolt оборудовала автомобили детскими креслами с удобной конструкцией, которая защищает ребенка при перевозке. После успешного запуска категории Kids в Киеве авто с детскими автокреслами станут доступны и во Львове.

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователям Bolt нужно выбрать в приложении категорию Kids. Каждое авто этой категории оборудовано одним универсальным детским автокреслом. В нем можно разместить ребенка в возрасте от 0 до 12 лет c массой тела до 36 кг. При заказе авто в категории Kids пассажирам не нужно доплачивать за наличие детского автокресла. Поездка будет стоить столько же, как и в стандартной категории Bolt.

«Впервые мы запустили категорию Kids в феврале этого года в Киеве. Для нас важно, чтобы родители, которым нужно ехать с детьми, не волновались о наличии детского кресла в авто. Тестовый период в Киеве прошел успешно, и теперь мы запускаем категорию Kids во Львове», ― сообщает региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.