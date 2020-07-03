3 июля 2020, 10:45

Bolt запускает категорию Kids во Львове

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает категорию Kids во Львове.

Вопрос безопасной транспортировки детей всегда стоял остро. Существует множество приспособлений для перевозки детей в авто: от бустеров до специальных накладок на кресла. Но не все они безопасны. Компания Bolt оборудовала автомобили детскими креслами с удобной конструкцией, которая защищает ребенка при перевозке. После успешного запуска категории Kids в Киеве авто с детскими автокреслами станут доступны и во Львове.

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователям Bolt нужно выбрать в приложении категорию Kids. Каждое авто этой категории оборудовано одним универсальным детским автокреслом. В нем можно разместить ребенка в возрасте от 0 до 12 лет c массой тела до 36 кг. При заказе авто в категории Kids пассажирам не нужно доплачивать за наличие детского автокресла. Поездка будет стоить столько же, как и в стандартной категории Bolt.

«Впервые мы запустили категорию Kids в феврале этого года в Киеве. Для нас  важно, чтобы родители, которым нужно ехать с детьми, не волновались о наличии детского кресла в авто. Тестовый период в Киеве прошел успешно, и теперь мы запускаем категорию Kids во Львове», ― сообщает региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.


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