OPPO оголошує оновлену премію в галузі мобільної фотографії 2025

20 мая 2025, 20:13

OPPO офіційно анонсувала старт щорічного конкурсу мобільної фотографії — OPPO Photography Awards 2025.



Ця глобальна платформа, покликана відзначити унікальне візуальне мистецтво, надихає користувачів OPPO з усього світу фіксувати красу життя за допомогою передових технологій мобільної зйомки.



Спираючись на успіх попередніх років, що зібрали понад мільйон заявок із 81 країни та регіону, цьогорічна премія пропонує розширену призову програму та нові категорії, підтверджуючи відданість бренду підтримці креативності та інновацій у сфері мобільної фотографії.

«Ми в OPPO завжди ставимо людину в центр наших рішень — додаючи емоційної глибини до передових технологій», — зазначає Піт Лау, старший віцепрезидент і головний директор із продуктів OPPO. — «Цьогорічна премія, у поєднанні з нашим новим брендом мобільної зйомки LUMO та слоганом “Make Your Moment”, покликана відкрити світ історій, знятих на OPPO, і надихнути кожного зафіксувати свої надзвичайні миті».

Під темою «Super Every Moment» OPPO Photography Awards 2025 оспівує красу повсякденності. Конкурс охоплює вісім номінацій, що відображають різні стилі візуального сторітелінгу: Snapshot (Миттєвий кадр), Youth (Молодь), Live Photo (Живе фото), Connection (Зв’язок), Portrait (Портрет), Vibe (Атмосфера), Photo Series (Фотосерія) та Environment (Середовище). Кожна з них закликає авторів розповідати емоційні, культурні та спонтанні історії у власному стилі.



Ці категорії втілюють переконання OPPO: мобільна фотографія — це не лише про технології, а й про збереження щирих, емоційних моментів, які знаходять відгук у серцях людей по всьому світу. Завдяки потужним інструментам зйомки OPPO такі миті легко перетворюються на справжні шедеври.



OPPO Photography Awards 2025 пропонує ще більше можливостей для перемоги — збільшено призовий фонд і кількість нагород. Крім головних премій — золотої, срібної та бронзової, з’явилися нові відзнаки: вибір журі, вибір глядачів, регіональні нагороди та розширене визнання молодіжних робіт, що ще ширше висвітлюють різноманіття талантів.



Оцінювати роботи буде міжнародне журі з визнаних фотографів: Алек Сот (Magnum Photos), Тан Хуей і Тіна Сігнсдоттір Хульт (лауреати Hasselblad Masters), Ван Цзяньцзюнь, один із провідних китайських фешн-фотографів Транк Сюй, а також Піт Лау, старший віцепрезидент OPPO.

OPPO переосмислює мобільну фотографію, поєднуючи технічну досконалість із емоційною виразністю — аби кожна світлина ставала іскрою творчості.



У центрі цього підходу — флагманська система мобільної зйомки LUMO Imaging System. Вона поєднує високотехнологічне обладнання та обчислювальну фотографію, забезпечуючи багаті тони, делікатне освітлення та кінематографічне боке. Звичайні кадри перетворюються на історії, що хвилюють та надихають.



Завдяки синергії передових технологій і фокусу на людині, OPPO прагне зробити LUMO стандартом якості мобільної фотографії, допомагаючи користувачам зберігати не лише вигляд моменту, а й його емоцію — особливо у портретній зйомці.

OPPO запрошує мобільних фотографів з усього світу скористатися цією унікальною можливістю: зафіксувати свої надзвичайні миті, розкрити творчий потенціал і побачити красу повсякденності крізь об’єктив свого смартфона.



Прийом заявок на OPPO Photography Awards 2025 відкритий до 24:00 за UTC+8, 20 листопада 2025 року. Подати роботи можна на офіційному сайті OPPO LUMO IMAGE. Докладніше — на сторінці конкурсу: https://lumo.oppo.com/en/