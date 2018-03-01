10 украинцев попали в шорт-лист Sony World Photography Awards 2018

Жюри международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018 отметило работы 10 украинских фотографов, включив их в шорт-листы и в число отмеченных жюри работ (топ-50 в каждой категории) в Профессиональном, Открытом и Юношеском конкурсах.
Конкурс Sony World Photography Awards проводится Всемирной организацией фотографии (WPO) и является самым разноплановым в мире соревнованием в этой области. Фотографы более чем из 200 стран и регионов представили на конкурс 320 000 лучших образцов современного фотоискусства за последний год. Это рекордное количество заявок за всю 11-летнюю историю конкурса. География работ крайне обширна, как и жанрово-стилистическое и тематическое разнообразие снимков во всех четырех категориях: профессиональной, открытой, юношеской и студенческой.
В рамках Профессионального конкурса высокой оценки удостоились 2 украинских фотографа за впечатляющие серии работ из 5-10 фотографий. В финал Открытого конкурса, в котором выбирается один лучший снимок в каждой из десяти категорий, прошли работы 1 украинки. Еще 6 фотографов вошли в топ-50 лучших фотографов в мире в 10 категориях открытого конкурса. Также отмечена одна украинская работа в юношеской категории.
Жюри включило в шорт-лист следующих украинских фотографов, по достоинству оценив многогранность их работ.
Финалисты профессионального конкурса
Особое внимание привлекли работы Марии Петренко, серия впечатляющих портретов, посвященных социальному и личностному воздействию безработицы и одиночества. Также в этой категории удостоены работы Саши Маслова, которому через снимки удалось воздать должное ветеранам Второй мировой войны. «Мне часто говорили, что направление, в котором я снимаю, никому не интересно. Я очень рад доказать обратное», — отметил Саша Маслов, попав в шорт-лист.
● Мария Петренко, категория Discovery, (Киев)
● Саша Маслов, категория Portraiture, (украинец, проживающий в Нью-Йорке)
Финалисты открытого конкурса
В категории Motion выделили работу Елены Лелюк, которая называется Easiness. Потрясающий снимок подвешенной в воздухе модели, убранной в свет и тени. Елена Лелюк родилась в городе Запорожье, но переехала в Рим, чтобы продолжить карьеру профессионального фотографа, а также получить диплом в Римской школе фотографии.
Представители жюри Sony World Photography Awards также отметили работы 6 украинских фотографов, прошедших отбор открытого конкурса, включив их в топ-50 в соответствующих категориях:
● Сергей Харкус, Motion, (родился в Тернополе. Сейчас живет в Кракове)
● Максим Федышин, Portraiture, (Киев)
● Лилия Беда, Portraiture, (Донецк)
● Анастасия Сапон, Portraiture, (родилась в Киеве. Сейчас живет в Сан-Франциско)
● Артем Тульчинский, Street Photography (Никополь)
● Павло Нера, Street Photography (Львов)
Финалисты юношеского конкурса
В этом конкурсе фотографы 12-19 лет представляли по одной работе на тему «Твоя окружающая среда». В шорт-лист попала одна украинка:
● Анастасия Василенко (Киев)
Работы финалистов и фотографии, прошедшие предварительный отбор, будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2018 в Лондоне с 20 апреля по 6 мая. Победителей открытого конкурса объявят 20 марта 2018 г. Победители профессионального конкурса и конкурса Sony World Photography Awards 2018 в целом будут объявлены 19 апреля 2018 г.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 11:45
"Доктор Веб": более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
MWC 2018: Состоялся анонс смартфона LG V30S ThinQ
- Связь | Сегодня, 10:45
"Мир на связи" с Киевстар – новый тариф для звонков за границу
- Софт | Сегодня, 10:15
Компания NAVITEL выпускает обновление карт России, Беларуси и Казахстана
- Технологии | Сегодня, 9:45
10 украинцев попали в шорт-лист Sony World Photography Awards 2018
- Железо | Сегодня, 9:15
Transcend представляет линейку Apple решений для обновления Mac
- Софт | Вчера, 16:05
Все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы онлайн с приложением "Киевстар Футбол"
- Железо | Вчера, 15:15
DPH-150S и DPH-150SE - новая аппаратная версия IP-телефонов D-Link
- Гаджеты | Вчера, 14:45
ASUS представляет на MWC 2018 новую серию смартфонов ZenFone 5
Последние материалы
- Интервью | Вчера, 17:32
Елена Олишевская, "Центр компетенций ЕСМ": "ЕСМ рынок активно трансформируется"
- Обзоры | Вчера, 16:47
A4 Tech A90A Bloody (Activated): "винтовка для снайпера"!
- Интервью | 26 февраля, 9:36
Иван Шестаков, MEGOGO: "Аудитория давно готова к переходу на HD-вещание"
- Обзоры | 26 февраля, 8:28
GOODRAM URA2 (32ГБ): флешка для эстета
- Аналитика | 25 февраля, 14:10
Мобильные новости №58-59: Vodafone запустил сервис проверки готовности телефонов и SIM-карт к 4G
- Аналитика | 25 февраля, 13:45
Дайджест №220: защищенные смартфоны от Jaguar Land Rover и Caterpillar
- Обзоры | 23 февраля, 7:00
Silicon Power Armor A75 (1ТБ): "скорость в металле"!
- Аналитика | 20 февраля, 11:16
Дайджест №219: много новостей о новых смартфонах Xiaomi и флагманские Huawei P20
- Обзоры | 14 февраля, 8:22
Silicon Power Bolt B10 (128 ГБ) – быстрый внешний SSD с весом в 25 грамм
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 11:45
Samsung Galaxy S9 и S9+ доступны для предзаказа в Украине 5.00
- Гаджеты | 26 февраля, 9:45
Смартфон Sony Xperia XZ2 – опубликованы фото и характеристики 5.00
- Гаджеты | Вчера, 14:45
ASUS представляет на MWC 2018 новую серию смартфонов ZenFone 5 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Energizer PowerMax P16K Pro – смартфон-повербанк с аккумулятором на 16 000 мАч 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:15
MWC 2018: MWC 2018 "отметилась" анонсом аппаратного кошелька для криптовалют 5.00
- Гаджеты | 26 февраля, 12:15
Подробности о новых смартфонах Oppo на базе чипа Snapdragon 670 5.00
- Гаджеты | 26 февраля, 10:45
Huawei готовит анонс смартфона Y3 (2018) 5.00
- Гаджеты | 26 февраля, 10:15
MWC 2018: Состоялся анонс бюджетного планшета Alcatel 1T 5.00
- Гаджеты | Вчера, 13:15
MWC 2018: Archos Hello – персональный домашний помощник 2.00