1 марта 2018, 9:45

10 украинцев попали в шорт-лист Sony World Photography Awards 2018

Жюри международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018 отметило работы 10 украинских фотографов, включив их в шорт-листы и в число отмеченных жюри работ (топ-50 в каждой категории) в Профессиональном, Открытом и Юношеском конкурсах.



Конкурс Sony World Photography Awards проводится Всемирной организацией фотографии (WPO) и является самым разноплановым в мире соревнованием в этой области. Фотографы более чем из 200 стран и регионов представили на конкурс 320 000 лучших образцов современного фотоискусства за последний год. Это рекордное количество заявок за всю 11-летнюю историю конкурса. География работ крайне обширна, как и жанрово-стилистическое и тематическое разнообразие снимков во всех четырех категориях: профессиональной, открытой, юношеской и студенческой.



В рамках Профессионального конкурса высокой оценки удостоились 2 украинских фотографа за впечатляющие серии работ из 5-10 фотографий. В финал Открытого конкурса, в котором выбирается один лучший снимок в каждой из десяти категорий, прошли работы 1 украинки. Еще 6 фотографов вошли в топ-50 лучших фотографов в мире в 10 категориях открытого конкурса. Также отмечена одна украинская работа в юношеской категории.



Жюри включило в шорт-лист следующих украинских фотографов, по достоинству оценив многогранность их работ.



Финалисты профессионального конкурса



Особое внимание привлекли работы Марии Петренко, серия впечатляющих портретов, посвященных социальному и личностному воздействию безработицы и одиночества. Также в этой категории удостоены работы Саши Маслова, которому через снимки удалось воздать должное ветеранам Второй мировой войны. «Мне часто говорили, что направление, в котором я снимаю, никому не интересно. Я очень рад доказать обратное», — отметил Саша Маслов, попав в шорт-лист.



● Мария Петренко, категория Discovery, (Киев)

● Саша Маслов, категория Portraiture, (украинец, проживающий в Нью-Йорке)



Финалисты открытого конкурса



В категории Motion выделили работу Елены Лелюк, которая называется Easiness. Потрясающий снимок подвешенной в воздухе модели, убранной в свет и тени. Елена Лелюк родилась в городе Запорожье, но переехала в Рим, чтобы продолжить карьеру профессионального фотографа, а также получить диплом в Римской школе фотографии.



Представители жюри Sony World Photography Awards также отметили работы 6 украинских фотографов, прошедших отбор открытого конкурса, включив их в топ-50 в соответствующих категориях:



● Сергей Харкус, Motion, (родился в Тернополе. Сейчас живет в Кракове)

● Максим Федышин, Portraiture, (Киев)

● Лилия Беда, Portraiture, (Донецк)

● Анастасия Сапон, Portraiture, (родилась в Киеве. Сейчас живет в Сан-Франциско)

● Артем Тульчинский, Street Photography (Никополь)

● Павло Нера, Street Photography (Львов)



Финалисты юношеского конкурса



В этом конкурсе фотографы 12-19 лет представляли по одной работе на тему «Твоя окружающая среда». В шорт-лист попала одна украинка:



● Анастасия Василенко (Киев)



Работы финалистов и фотографии, прошедшие предварительный отбор, будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2018 в Лондоне с 20 апреля по 6 мая. Победителей открытого конкурса объявят 20 марта 2018 г. Победители профессионального конкурса и конкурса Sony World Photography Awards 2018 в целом будут объявлены 19 апреля 2018 г.

