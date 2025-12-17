17 декабря 2025, 8:45

Два украинских фильма попали в шорт-лист "Оскара"

На сайте кинопремии опубликовали шорты-листы номинантов в 12 категориях.



Украинские фильмы представлены в двух:



▪️"Документальный полнометражный фильм" — "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова;

▪️"Короткометражный анимационный фильм" — "Я умерла в Ирпене" украинского режиссера Анастасии Фалилеевой.



В каждой из этих категорий — по 15 фильмов. Это еще не окончательный список номинантов, из которых будут выбирать победителя. Окончательный объявят 22 января 2026 года, а победители станут известны на церемонии 15 марта.



В 2024 году Чернов принес Украине первый "Оскар" — его фильм "20 дней в Мариуполе" победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

