17 марта 2020, 10:15

Медиасервис MEGOGO запустил новый сезон подкастов, добавив три новые рубрики. Мифы об экопанике, интересные факты о номинантах на кинопремию Оскар 2020 и невероятные истории от гуру дизайна Владимира Смирнова.

Как и ранее, подкасты собственного производства MEGOGO, а также бесплатны для всех пользователей мобильного приложения.



Напомним, в декабре 2019 года MEGOGO представил направление «Аудио» с аудиокнигами и подкастами, которые стремительно наполняются контентом.



Новая рубрика «Врятувати планету» собирает истории об экопанике и реальных привычках, которые помогут нашей планете. Сейчас слушателям доступен первый выпуск о ресайклинге, а уже скоро появятся еще несколько новых эпизодов.



Серия выпусков «Що по Оскару 2020?» рассказывает о номинантах на главную кинопремию. Имеет 9 эпизодов с каждым фильмом-претендентом номинации «Лучший фильм».



Рубрика «Необов’язкові історії» с Владимиром Смирновым, где арт-директор MEGOGO и основатель spiilka design büro, рассказывает о дизайнерских инстайтах, жизни, бизнесе, ожиданиях и реальности. Первый выпуск «Чому ти не переїхав» уже доступен к прослушиванию.



В ближайшее время появятся еще две новые рубрики. Популярные рубрики «Як це працює», «Виріс, та забув спитати», «Березовий сік» и другие – будут продолжать пополняться новыми выпусками.



Уже сегодня рубрика «Как это работает» представит выпуск о коронавирусе, который ответит на главные вопросы, что ежедневно возникают у нас.



Направление «Аудио» доступно бесплатно всем пользователям приложения MEGOGO на смартфонах. Скачать приложение можно в AppStore или в Google Play.