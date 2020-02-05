Оскар 2020: выбор украинских пользователей Google

5 февраля 2020, 11:45

Уже в это воскресенье состоится церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа за 2019 год.

Традиционно накануне этого важного события в мире кино мы проанализировали запросы украинских пользователей Google за последние три месяца, чтобы узнать, кто из номинантов этого года в основных категориях пользовался наибольшей популярностью среди украинских пользователей Google.



Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто станет обладателем “Оскара”, то главный приз за лучший фильм получил бы психологический триллер по мотивам комиксов “Джокер”, у которого в этом году наибольшее количество номинаций – одиннадцать. На втором месте фильм Квентина Тарантино “Однажды…в Голливуде”, а на третьем драма Мартина Скорсезе “Ирландец”. Полностью рейтинг фильмов-номинантов этого года от пользователей Google Украина выглядит так:



Джокер / Joker

Однажды…в Голливуде / Once Upon a Time... in Hollywood

Ирландец / The Irishman

Ford против Ferrari / Ford v Ferrari

1917

Паразиты / Parasite

Маленькие женщины / Little Women

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

Брачная история / Marriage Story



Из претендентов на премию Киноакадемии за главную мужскую роль украинцев больше всего интересовал Леонардо Ди Каприо, получивший очередную номинацию, на этот раз за роль в комедийной драме Квентина Тарантино “Однажды…в Голливуде”. Вторая позиция у Хоакина Феникса, блестяще исполнившего главную роль в “Джокере”, а на третьем месте – испанский актер Антонио Бандерас, номинированный за роль в драме Педро Альмодовара “Боль и слава”.



Леонардо Ди Каприо (Однажды…в Голливуде)

Хоакин Феникс (Джокер)

Антонио Бандерас (Боль и слава)

Адам Драйвер (Брачная история)

Джонатан Прайс (Два Папы)



Среди номинантов на “Оскар” за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Скарлетт Йоханссон, получившую номинацию за фильм “Брачная история”. За ней следуют Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер, сыгравшая роль звезды Голливуда Джуди Гарленд в драме “Джуди”.



Скарлетт Йоханссон (Брачная история)

Шарлиз Терон (Скандал)

Рене Зеллвегер (Джуди)

Сирша Ронан (Маленькие женщины)

Синтия Эриво (Гарриет)



Также мы проанализировали, какими мультфильмами – номинантами в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм” больше всего интересовались украинские пользователи Google. Здесь лидером стала анимация “Как приручить дракона 3. Скрытый мир”. Остальные позиции выглядят таким образом:



Как приручить дракона 3. Скрытый мир / How to Train Your Dragon: The Hidden World

История игрушек 4 / Toy Story 4

Потерянное звено / Missing Link

Клаус / Klaus

Я потерял свое тело / I Lost My Body



Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье 9 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву).