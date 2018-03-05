Оскар 2018: выбор украинских пользователей Google

5 марта 2018, 9:45

Через несколько дней состоится юбилейная 90-ая церемония вручения наград Американской академии киноискусств “Оскар”.

Критики и киноманы составляют свои финальные прогнозы, номинанты готовят победные речи и выбирают наряды, а мы готовы назвать, кем из оскаровских номинантов больше всего интересовались украинские пользователи Google.



Мы проанализировали запросы украинских пользователей Google за последние три месяца и выяснили, какой фильм из 9 претендентов на “Оскар” в категории “Лучший фильм года”, и кого из актеров в главных номинациях чаще всего искали украинцы.



Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто станет обладателем заветной золотой статуэтки, то главный приз вечера за лучший фильм получила бы военная драма Кристофера Нолана “Дюнкерк”. На втором месте по числу запросов фантастическая мелодрама “Форма воды”, а на третьем ‒ детективно-сатирический фильм ужасов “Прочь”. Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:



Дюнкерк

Форма воды

Прочь

Темные времена

Зови меня своим именем

Секретное досье

Леди Берд

Призрачная нить

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Среди номинантов на “Оскар” за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Марго Робби, которая сыграла скандальную фигуристку Тоню Хардинг в фильме “Я, Тоня”. Дальше расположились Сирша Ронан за роль в фильме “Леди Берд” и Мэрил Стрип, получившая уже 21-ую номинацию на “Оскар”, на этот раз за “Секретное досье”.



Марго Робби

Сирша Ронан

Мэрил Стрип

Салли Хокинс

Фрэнсис Макдормэнд

Из номинантов на главную мужскую роль украинцы чаще всего искали в Google Дензела Вашингтона, сыгравшего в фильме “Роман Израэл, Esq.” На втором месте Гэри Олдмен, который полностью перевоплотился в Уинстона Черчилля в фильме “Темные времена”.



Дензел Вашингтон

Гэри Олдмен

Тимоти Чаламет

Дэниэл Калуя

Дэниел Дэй-Льюис

Также перед вручением наград Киноакадемии мы составили рейтинг популярности среди трейлеров фильмов-номинантов этого года по числу просмотров на YouTube. Что интересно, два самых популярных трейлера принадлежат самым кассовым лентам среди девяти номинантов на лучший фильм года. А лидерами по числу просмотров стали ролики к фильмам “Дюнкерк”, “Прочь” и “Форма воды”, что повторяет состав первой тройки выбора украинских пользователей Google.