Фильм о войне в Украине номинировали на Оскар-2025

24 января 2025, 11:15

Американская киноакадемия объявила номинантов на 97 премию Оскар. Среди них — документальный фильм о войне в Украине «Порцелянова війна».

Лента режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева попала в число номинантов в категории «Лучший документальный фильм». По сюжету, трое художников из Харькова, несмотря на опасность, остаются в городе, наполняя его искусством. Режиссер Слава Леонтьев также является одним из главных героев фильма, а сейчас защищает Украину с оружием в руках.Премьера фильма состоялась на фестивале Санденс, там лента получила гран-при.Церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 2 марта.