Украинские фильмы не вошли в список номинантов на "Оскар"

В шорт-листе были два украинских фильма: "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова (категория "Документальный полнометражный фильм") и "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой ("Короткометражный анимационный фильм"). Но в окончательный список они не вошли.

В этом году награды вручат в 24 категориях. Фильм ужасов "Грешники" американского режиссера Райана Куглера установил новый рекорд — он представлен в 16 номинациях, указала BBC News.



В списке номинантов есть фильм "Господин Никто против путина" (категория "Лучший документальный фильм"). Как пишет "Новая газета Европа", это он о пропаганде в российских школах. Видео снимал педагог Павел Таланкин с урала (он покинул россию, а отснятый материал передал американскому кинорежиссеру Дэвиду Бронштейну).



Победители станут известны на церемонии 15 марта.