История жертвы российской Орды из Бучи

6 апреля 2022, 10:45

Мы все видели ужасающие фото из Бучи. Женщина с красным маникюром на одном из них – это Ирина. Еще 23 февраля она была клиенткой визажиста Анастасии, узнавшей ее по маникюру.

Вот что девушка о ней вспоминает:



«Я сразу чувствовала, что эта фотография больно отозвалась мне и не могла понять почему. Ирина ходила ко мне на уроки макияжа для себя. Последний был за день до войны… – делится Анастасия.



Ирина прыгала от радости, потому что впервые в жизни у нее появилась ее собственная косметика, которую мы с ней купили. Каждый раз на работе она сидела и отрабатывала наши уроки так усердно, как никто. А приходя снова, рассказывала, как ее макияж оценили новые поклонники и как прекрасно она чувствует себя сейчас».



Она просто хотела жить. Сколько еще моих знакомых, клиентов, бучанцев должно погибнуть, чтобы мир опомнился и наказал россию?»