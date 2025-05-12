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12 мая 2025, 11:15

YouTube заблокировал YouTube-канал Арестовича

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Также на территории Украины заблокированы каналы Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.
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