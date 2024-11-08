Google убрал со своих карт украинские военные системы и объекты — СНБО

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем тоже будет все ок", — написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
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