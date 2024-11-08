8 ноября 2024, 10:45

Google убрал со своих карт украинские военные системы и объекты — СНБО

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем тоже будет все ок", — написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

