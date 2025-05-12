ЕС выделяет Украине более $2 млрд на военную помощь

12 мая 2025, 8:45

Евросоюз официально объявил о намерении выделить ок €1,9 млрд (более $2 млрд) на военную поддержку Украины.



Об этом сообщил украинский премьер Шмыгаль. «Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира», - отметил он.

По словам премьера, эти средства будут распределены нижеследующим образом:▪️ €1 млрд будет направлен на закупку оружия «непосредственно у украинских производителей», что поможет стимулировать экономику и инновации в оборонно-промышленном комплексе страны;▪️ более €600 млн уйдут на артиллерию и боеприпасы;▪️ более €200 - на усиление систем ПВО.Он также отметил, что реализацию закупки украинского оружия будут осуществлять Дания, Франция, Нидерланды и Италия.