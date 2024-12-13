13 декабря 2024, 13:45

Кабмин выделил дополнительные 1,1 млрд грн на закупку дронов — Шмыгаль

По его словам, деньги будут переданы бригадам.



"В этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 месяцев такое прямое финансирование составило 27,2 млрд грн", — сообщил премьер-министр.

