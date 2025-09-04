Украина и Турция обсудили сотрудничество в производстве дронов

4 сентября 2025, 8:45

Глава Минобороны Украины Шмыгаль провел встречу с послом Турции в стране Бльгенем. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между оборонными секторами двух стран.



Шмыгаль поблагодарил Анкару за строительство двух корветов для ВМС Украины, отметив, что в настоящее время идет подготовка персонала для одного из них. Кроме того, обсуждено сотрудничество в производстве дронов.