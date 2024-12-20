Байрактар: Турция - мировой лидер на рынке дронов

20 декабря 2024, 12:15

Директор турецкой авиастроительной компании Baykar Байрактар сообщил, что компания является мировым лидером в производстве дронов, экспортируя более 90% своей продукции.

Он подчеркнул, что Турция занимает 65% мирового рынка беспилотников, в то время как 20 лет назад страна на 89% зависела от импорта.

Байрактар также рассказал о космической инициативе «Fergani», добавив, что первый спутник будет запущен в следующем месяце. Компания работает над созданием системы глобального позиционирования и ракет-носителей для самостоятельных запусков в космос.