Россия никогда не получит Байрактары - "Baykar"

19 июля 2022, 11:45

Компания "Baykar", которая производит Байрактары, никогда не продаст их России.

В интервью CNN директор компании заявил, что этого не может быть даже в теории и добавил, что компания такого раньше не далала, а сейчас тем более не будет: "Мы поддерживаем Украину, её суверенитет, фактически её борьбу за свою независимость".