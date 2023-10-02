Baykar инвестирует $100 миллионов в три проекта в Украине

2 октября 2023, 11:45

Завод по производству турецких беспилотников будет построен через полтора года, и на нем будут работать 300 человек, заявил глава компании Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве.

Производство дронов будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным для Украины и Турции. В Украине, по его словам, также работает сервисный центр по обслуживанию БпЛА и офис компании.Байрактар отметил, что у Украины есть преимущество в противостоянии с российскими беспилотниками. В таких условиях очень важна обратная связь от военных. Те БпЛА, которые использовались в Украине, Baykar оборудовала рядом уникальных систем.