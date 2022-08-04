"Вернись живым" и турецкая Baykar официально объявили о сотрудничестве

4 августа 2022, 10:15

3 августа директора организаций Халук Байрактар и Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.

«Повернись живим» выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами. Как институт мы осознаем, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и поэтому нацелена на последовательную "работу в долгую". 24 февраля все изменилось и мы очнулись в новой реальности. Отныне не только государство игрок на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. И мы готовы к этому приобщаться и подставлять плечо поддержки государству, в том числе, также изделия военного назначения», — рассказывает директор Фонда Тарас Чмут.