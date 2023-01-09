9 января 2023, 9:15

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд.

- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм для них;
- 100 БТР M113;
- 55 MRAP;
- 138 HMMWV;
- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки боеприпасов;
- 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 155-мм снарядов Excalibur;
- 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10 000 120-мм минометных снарядов;
- боеприпасы для HIMARS;
- зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
- 4 000 авиационных ракет Zuni;
- около 2 000 противотанковых ракет;
- Снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы к ним.
- Приборы ночного видения.
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