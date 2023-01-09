9 января 2023, 9:15

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд.

- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм для них;

- 100 БТР M113;

- 55 MRAP;

- 138 HMMWV;

- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки боеприпасов;

- 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 500 155-мм снарядов Excalibur;

- 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 10 000 120-мм минометных снарядов;

- боеприпасы для HIMARS;

- зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

- 4 000 авиационных ракет Zuni;

- около 2 000 противотанковых ракет;

- Снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы к ним.

- Приборы ночного видения.

