OK-430, ОК-440 и OK-441: новые стереосистемы 2.1 от OKLICK

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж акустических систем OKLICK. Колонки обладают мощным звучанием в формате 2.1
OK-430, ОК-440 и OK-441
Акустические системы OKLICK отличаются между собой дизайном и суммарной звуковой мощностью. Мощность OK-430 равняется 23 Вт, ОК-440 соответствует 42 Вт, а ОК-441 – 50 Вт.
Все системы работают в режиме 2.1 с двумя фронтальными колонками и сабвуфером, который воспроизводит низкочастотный звук в стереопотоке.
Мощность сабвуферов в моделях OK-430 и OK-440 составляет 18 Вт, а в ОК-441 30 Вт. Каждый сателлит обладает мощностью в 2,5 Вт в модели ОК-430, 12 Вт в ОК-430 и 10 Вт в ОК-440.
Все акустические системы выполнены из сочетания поликарбоната и деревоволокнистой плиты (MDF), которая помогает поглощать звуковые искажения. В модели ОК-440 динамики закрыты дополнительной металлической сеткой.
Интегрированный модуль беспроводного соединения Bluetooth, позволяет без проводов прослушивать музыку со смартфонов, планшетов или ноутбуков.
Акустические системы обладают несколькими режимами соединения. Кроме стандартного подключения по аудиокабелю RCA, возможно подключить внешнее устройство через кабель AUX-In, подсоединить накопитель USB Flash или SD-карту.
Базовое соединение стереосистем происходит через аудиокабель RCA-3.5mm jack, что позволяет подключить акустику к любому компьютеру или музыкальному проигрывателю.
Для любителей FM-радио, в аудиосистемах присутствует отдельная радиоантенна, с возможностью выдвижения для улучшения сигнала.
Встроенный эквалайзер позволяет подстроить звучание под любимый жанр, чтобы полностью раскрыть музыкальный потенциал каждого отдельного трека.
Для удобства в комплекте поставляется пульт дистанционного управления, для регулировки громкости, смены треков и управления эквалайзером.
Технические характеристики OK-430, OK-440, OK-441
Тип подключения: проводной, беспроводной
Суммарная выходная мощность: 23 Вт Вт (OK-430), 42 Вт (OK-440), 50 Вт (ОК-441), стерео 2.1
Мощность сабвуфера: 18 Вт (OK-430, ОК-440), 30 Вт (OK-441)
Мощность сателлитов: 2.5х2 Вт (OK-430), 12х2 Вт (OK-440), 10х2 (ОК-441)
Диапазон воспроизводимых частот: 40 ГЦ – 15 КГц (OK-430), 30 ГЦ – 15 КГц (OK-440), 35 ГЦ – 20 КГц (OK-441)
Соотношение сигнал/шум: >57 дБ (OK-440, ОК-440), >65 дБ (OK-441)
Динамик сабвуфера: 95 O мм (OK-430), 125 O мм (OK-440), 100 O мм (OK-441)
Динамик сателлитов: 75 O мм (OK-430), 70 O мм (OK-440, ОК-441)
Материал: пластик/MDF
Напряжение питания: 220 В ~ 0.1А (ОК-430), 0.2А (ОК-440), 0.3А (ОК-441)
LED-подсветка (ОК-440, OK-441)
Интерфейс подключения: RCA-3.5mm, AUX-In, Bluetooth, USB-Flash, Secure Digital Memory Card, USB-Flash
Габариты колонки: 162 x 288 x 252 мм/87x78x150 мм (OK-430), 180x310x310 мм/105x125x185 мм (OK-440), 160х305х250 мм/100х100х100 мм (ОК-441)
Вес: 2950 г (OK-430), 6300 г (OK-440), 4430 г (ОК-441)
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