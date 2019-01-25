Выпущены беспроводные колонки OKLICK OK-12, OK-14, OK-15

25 января 2019, 10:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил линейку беспроводных акустических систем OKLICK OK-12, OK-14 и OK-15.

Все колонки отличаются компактными размерами и беспроводным Bluetooth-соединением.



Беспроводные колонки OKLICK OK-12, OK-14, OK-15 - это многофункциональные портативные акустические системы, которые являются отличным музыкальным дополнением для отдыха на природе, дома или в путешествиях. Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет слушать музыку до 4 часов без перерыва.



Корпус всех новинок всех устройств выполнен из прочного пластика. В моделях OK-12 и OK-15 динамики защищены металлической сеткой. Благодаря силиконовым вставкам в корпусе, модель OKLICK OK-15 обладает защитой от брызг воды по стандарту IPX5.



На моделях OK-14 и ОК-15 есть держатель с комплектным карабином, который позволяет закрепить колонку на рюкзак, для свободных путешествий с музыкой. Также на модели OK-15 есть вакуумная силиконовая присоска, которая поможет закрепить колонку на стене.



Встроенный микрофон позволяет отвечать на входящие звонки, если устройство было подключено к смартфону. Боковые кнопки позволяют управлять аудио-треками.



Есть возможность подключить OKLICK OK-12 к компьютеру через комбинированный USB-аудиокабель, который входит в комплектацию.



Слот для карты памяти позволяет использовать колонку в режиме «плеер». Для этого необходимо вставить накопитель формата MicroSD с MP3-файлами в соответствующий разъем акустической системы.



Технические характеристики OK-12 / OK-14 / OK-15



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной (OK-12)

Выходная мощность: 3 ВТ, моно

Диапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГц

Соотношение сигнал/шум: >75 дБ

Динамик: 40 O мм (OK-12 и OK-15), 45 O мм (OK-14)

Встроенный микрофон

Время работы без подзарядки: до 4 ч

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Материал: пластик, металлическая сетка (OK-12, OK-14), силикон (OK-15)

Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh

Напряжение питания: 5В ~ 500 мА

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Габариты колонки: 70 x 70 x 45 мм (OK-12), 83 x 10 x 45 мм (OK-14), 70 x 102 x 52 мм (OK-15)

Вес: 121 г (OK-12), 107 г (OK-14), 133 г (OK-14)