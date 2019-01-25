Выпущены беспроводные колонки OKLICK OK-12, OK-14, OK-15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил линейку беспроводных акустических систем OKLICK OK-12, OK-14 и OK-15.
Все колонки отличаются компактными размерами и беспроводным Bluetooth-соединением.
Беспроводные колонки OKLICK OK-12, OK-14, OK-15 - это многофункциональные портативные акустические системы, которые являются отличным музыкальным дополнением для отдыха на природе, дома или в путешествиях. Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет слушать музыку до 4 часов без перерыва.
Корпус всех новинок всех устройств выполнен из прочного пластика. В моделях OK-12 и OK-15 динамики защищены металлической сеткой. Благодаря силиконовым вставкам в корпусе, модель OKLICK OK-15 обладает защитой от брызг воды по стандарту IPX5.
На моделях OK-14 и ОК-15 есть держатель с комплектным карабином, который позволяет закрепить колонку на рюкзак, для свободных путешествий с музыкой. Также на модели OK-15 есть вакуумная силиконовая присоска, которая поможет закрепить колонку на стене.
Встроенный микрофон позволяет отвечать на входящие звонки, если устройство было подключено к смартфону. Боковые кнопки позволяют управлять аудио-треками.
Есть возможность подключить OKLICK OK-12 к компьютеру через комбинированный USB-аудиокабель, который входит в комплектацию.
Слот для карты памяти позволяет использовать колонку в режиме «плеер». Для этого необходимо вставить накопитель формата MicroSD с MP3-файлами в соответствующий разъем акустической системы.
Технические характеристики OK-12 / OK-14 / OK-15
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной (OK-12)
Выходная мощность: 3 ВТ, моно
Диапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГц
Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
Динамик: 40 O мм (OK-12 и OK-15), 45 O мм (OK-14)
Встроенный микрофон
Время работы без подзарядки: до 4 ч
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Материал: пластик, металлическая сетка (OK-12, OK-14), силикон (OK-15)
Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh
Напряжение питания: 5В ~ 500 мА
Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
Габариты колонки: 70 x 70 x 45 мм (OK-12), 83 x 10 x 45 мм (OK-14), 70 x 102 x 52 мм (OK-15)
Вес: 121 г (OK-12), 107 г (OK-14), 133 г (OK-14)