Самая мощная настольная акустика в линейке Oklick

28 сентября 2017, 9:45

Торговая марка Oklick анонсировала выход новой акустической системы для дома и офиса – Oklick OK-162.

Акустическая система Oklick OK-162 формата 2.0, выполненная в кубической форме с имитацией структуры дерева, станет лаконичным дополнением рабочего пространства.



Материал исполнения корпуса Oklick OK-162 – МДФ, обладает акустическими свойствами, сравнимыми с характеристиками древесины, а именно: достаточная акустическая жесткость корпуса и отличное звукопоглощение. Регулятор громкости для удобства управления расположен на боковой стороне корпуса.



Новинка имеет динамики Ø 57 мм с суммарной мощностью звука 8 Вт. Oklick OK-162 – это оптимальное решение вопроса прослушивания музыки, просмотра видеоконтента и звукового сопровождения компьютерных игр.



Ключевое преимущество этой системы - сочетание лаконичного дизайна, простоты в использовании и невысокой стоимости.



Аккустическая система Oklick OK-162 уже доступна для покупки в розничных сетях и интернет-магазинах по всей России. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Oklick на территории РФ и стран СНГ.



Технические характеристики



Акустический тип 2.0

Тип акустики стационарная

Суммарная звуковая мощность 8 Вт

Цвет акустики темное дерево

