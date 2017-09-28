Самая мощная настольная акустика в линейке Oklick

Торговая марка Oklick анонсировала выход новой акустической системы для дома и офиса – Oklick OK-162.
Акустическая система Oklick OK-162 формата 2.0, выполненная в кубической форме с имитацией структуры дерева, станет лаконичным дополнением рабочего пространства.
Материал исполнения корпуса Oklick OK-162 – МДФ, обладает акустическими свойствами, сравнимыми с характеристиками древесины, а именно: достаточная акустическая жесткость корпуса и отличное звукопоглощение. Регулятор громкости для удобства управления расположен на боковой стороне корпуса.
Новинка имеет динамики Ø 57 мм с суммарной мощностью звука 8 Вт. Oklick OK-162 – это оптимальное решение вопроса прослушивания музыки, просмотра видеоконтента и звукового сопровождения компьютерных игр.
Ключевое преимущество этой системы - сочетание лаконичного дизайна, простоты в использовании и невысокой стоимости.
Аккустическая система Oklick OK-162 уже доступна для покупки в розничных сетях и интернет-магазинах по всей России. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Oklick на территории РФ и стран СНГ.
Технические характеристики
Акустический тип 2.0
Тип акустики стационарная
Суммарная звуковая мощность 8 Вт
Цвет акустики темное дерево