Oklick OK-420 - новая настольная акустика 2.1

Акустическая система Oklick OK-420 станет оптимальным выбором для тех, кто много времени проводит за ПК, прослушивая музыку, сражаясь в компьютерных играх или просматривая фильмы.
Для подключения к источнику звука Oklick OK-420 имеет аудио-кабель 3.5 мм, питание осуществляется посредством подключения к любому источнику питания через USB-порт. Таким образом, при необходимости акустическую систему можно использовать с любым источником звука и в любом месте, используя для питания портативное зарядное устройство.
Выходная мощность Oklick OK-420 составляет 11 Вт, 5 из которых – это мощность сабвуфера, воспроизводящего низкие частоты, оставшиеся 6 Вт – суммарная мощность динамиков, воспроизводящих высокие и средние частоты.
С Oklick OK-420 ни один звук не останется не услышанным.
К неоспоримым преимуществам акустической системы Oklick OK-420 стоит также отнести ее компактные размеры и скромную стоимость.
Oklick OK-420 станет отличным решением для тех, кто разумно подходит к тратам и использованию свободного пространства.
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