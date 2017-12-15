Oklick OK-420 - новая настольная акустика 2.1

15 декабря 2017, 14:45

Акустическая система Oklick OK-420 станет оптимальным выбором для тех, кто много времени проводит за ПК, прослушивая музыку, сражаясь в компьютерных играхили просматривая фильмы.Для подключения к источнику звука Oklick OK-420 имеет аудио-кабель 3.5 мм, питание осуществляется посредством подключения к любому источнику питания через USB-порт. Таким образом, при необходимости акустическую систему можно использовать с любым источником звука и в любом месте, используя для питания портативное зарядное устройство.Выходная мощность Oklick OK-420 составляет 11 Вт, 5 из которых – это мощность сабвуфера, воспроизводящего низкие частоты, оставшиеся 6 Вт – суммарная мощность динамиков, воспроизводящих высокие и средние частоты.С Oklick OK-420 ни один звук не останется не услышанным.К неоспоримым преимуществам акустической системы Oklick OK-420 стоит также отнести ее компактные размеры и скромную стоимость.Oklick OK-420 станет отличным решением для тех, кто разумно подходит к тратам и использованию свободного пространства.