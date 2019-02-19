Представлены новые акустические системы OKLICK OK-127 и OK-163

19 февраля 2019, 12:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новые компьютерные акустические системы OKLICK. Стереосистемы отличаются качественным звуком и компактным корпусом.

Акустические системы OKLICK OK-127 и OK-163 обладают мощностью в 6 Вт, по 3 Вт на каждую колонку. Соотношение сигнала составляет 30 дБ.Диаметр динамика в OK-127 составляет 60 мм с диапазоном воспроизводимых частот с 160 Гц по 20 КГц. Система ОК-163 обладает динамиком размером в 63,5 мм с диапазоном частот 150 Гц по 18 КГц.OKLICK OK-127 выполнен из чёрного пластикового корпуса с металлической сеткой. Ключевая особенность модели – многоцветная переливающаяся подсветка, которая активируется прикосновением к верхней части левой колонки.OKLICK OK-163 сделан из сочетания поликарбоната и прочной деревоволокнистой плиты (MDF), обладающие однородной структурой, которая обеспечивает хорошее поглощение звуковых колебаний.Обе колонки обладают подключением через 3.5 mm AUX-кабель. Питание подаётся через стандартный USB-порт компьютера без подключения в розетку.Технические характеристики OK-127 и OK-163Тип подключения: проводнойВыходная мощность: 6 ВТ, стерео 2.0Диапазон воспроизводимых частот: 160 ГЦ – 20 КГц (OK-127), 150 ГЦ – 18 КГц (OK-163)Соотношение сигнал/шум: >30 дБДинамик: 60 O мм (OK-127), 63,5 O мм (OK-163)Материал: пластик/металлическая сетка (OK-127), пластик/MDF (OK-163)Напряжение питания: 5В ~ 500 мАМногоцветная подсветка (ОК-127)Интерфейс подключения: Audio AUX 3.5 mm, USBГабариты колонки: 78 x 105 x 175 мм (OK-127), 94 x 90 x 145 мм (OK-163)Вес: 770 г (OK-127), 750 г (OK-163)