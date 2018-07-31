Выпущена беспроводная акустическая система OKLICK ОК-11

OKLICK, ведущий производитель компьютерной периферии, представил компактную беспроводную акустическую систему OKLICK OK-11.
OKLICK OK-11 - это многофункциональная портативная акустическая система, которая подойдёт как для использования дома, так и на даче или природе.
Корпус новинки выполнен из металла и пластика с покрытием Soft-touch. Дизайн колонки хорошо вписывается в любой интерьер и обстановку.
Новинка обладает голосовым сопровождением. Каждое действие с момента включения озвучивается на русском языке. Благодаря встроенному микрофону можно ответить на входящие звонки.
Есть возможность подключить OKLICK OK-11 к компьютеру через комбинированный USB-аудиокабель, который входит в комплектацию.
Встроенный радиоприёмник позволяет слушать любимые радиостанции в FM-диапазоне. Доступна функция автоматического поиска станций.
Слот для карты памяти позволяет использовать колонку в режиме «плеер». Для этого необходимо вставить накопитель формата MicroSD с MP3-файлами в соответствующий разъем акустической системы.
Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет до 4 часов не расставаться с любимыми треками на природе, дачном участке или в поездках.
В комплектацию входят: само устройство, комбинированный USB-аудиокабель, руководство пользователя.
Технические характеристики OKLICK OK-11
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной
Выходная мощность: 3 ВТ, моно
Диапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГц
Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Динамик: 52 O мм
Встроенные микрофон
Время работы без подзарядки: до 4 ч
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Материал: пластик/металл/металлическая сетка
Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh
Напряжение питания: 5В ~ 500 мА
Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм
Вес: 194 г