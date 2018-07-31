Выпущена беспроводная акустическая система OKLICK ОК-11

31 июля 2018, 10:15

OKLICK, ведущий производитель компьютерной периферии, представил компактную беспроводную акустическую систему OKLICK OK-11.



OKLICK OK-11 - это многофункциональная портативная акустическая система, которая подойдёт как для использования дома, так и на даче или природе.

Корпус новинки выполнен из металла и пластика с покрытием Soft-touch. Дизайн колонки хорошо вписывается в любой интерьер и обстановку.



Новинка обладает голосовым сопровождением. Каждое действие с момента включения озвучивается на русском языке. Благодаря встроенному микрофону можно ответить на входящие звонки.



Есть возможность подключить OKLICK OK-11 к компьютеру через комбинированный USB-аудиокабель, который входит в комплектацию.



Встроенный радиоприёмник позволяет слушать любимые радиостанции в FM-диапазоне. Доступна функция автоматического поиска станций.



Слот для карты памяти позволяет использовать колонку в режиме «плеер». Для этого необходимо вставить накопитель формата MicroSD с MP3-файлами в соответствующий разъем акустической системы.



Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет до 4 часов не расставаться с любимыми треками на природе, дачном участке или в поездках.



В комплектацию входят: само устройство, комбинированный USB-аудиокабель, руководство пользователя.





Технические характеристики OKLICK OK-11



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной

Выходная мощность: 3 ВТ, моно

Диапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГц

Соотношение сигнал/шум: >75 дБ

Сопротивление: 4 Ом

Динамик: 52 O мм

Встроенные микрофон

Время работы без подзарядки: до 4 ч

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Материал: пластик/металл/металлическая сетка

Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh

Напряжение питания: 5В ~ 500 мА

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1

Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм

Вес: 194 г