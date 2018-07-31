31 июля 2018, 10:15

Выпущена беспроводная акустическая система OKLICK ОК-11

OKLICK, ведущий производитель компьютерной периферии, представил компактную беспроводную акустическую систему OKLICK OK-11.

OKLICK OK-11 - это многофункциональная портативная акустическая система, которая подойдёт как для использования дома, так и на даче или природе.

Корпус новинки выполнен из металла и пластика с покрытием Soft-touch. Дизайн колонки хорошо вписывается в любой интерьер и обстановку.

Новинка обладает голосовым сопровождением. Каждое действие с момента включения озвучивается на русском языке. Благодаря встроенному микрофону можно ответить на входящие звонки.

Есть возможность подключить OKLICK OK-11 к компьютеру через комбинированный USB-аудиокабель, который входит в комплектацию.

Встроенный радиоприёмник позволяет слушать любимые радиостанции в FM-диапазоне. Доступна функция автоматического поиска станций.

Слот для карты памяти позволяет использовать колонку в режиме «плеер». Для этого необходимо вставить накопитель формата MicroSD с MP3-файлами в соответствующий разъем акустической системы.

Встроенный Li-Ion аккумулятор позволяет до 4 часов не расставаться с любимыми треками на природе, дачном участке или в поездках.

В комплектацию входят: само устройство, комбинированный USB-аудиокабель, руководство пользователя.


Технические характеристики OKLICK OK-11

    Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной
    Выходная мощность: 3 ВТ, моно
    Диапазон воспроизводимых частот: 280 ГЦ - 16 КГц
    Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
    Сопротивление: 4 Ом
    Динамик: 52 O мм
    Встроенные микрофон
    Время работы без подзарядки: до 4 ч
    Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
    Материал: пластик/металл/металлическая сетка
    Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh
    Напряжение питания: 5В ~ 500 мА
    Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
    Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм
    Вес: 194 г


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