Новые акустические системы ОКЛИК - ОК-431 и OK-432

26 октября 2020, 14:45

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, презентовал две новинки в линейке настольной акустики — ОК-431 и OK-432.

Каждая из систем представляет собой пару колонок и сабвуфера с суммарной мощностью 23 и 25 Ватт соответственно.

Речь в сегодняшнем пресс-релизе сразу о двух акустических системах, схожих по своим техническим характеристикам, но выполненных с небольшими отличиями в дизайне — комплектах колонок ОКЛИК ОК-431 и ОК-432.Каждая из представленных новинок — это пара фронтальных колонок и сабвуфер. Как ОК-431, так и её «собрат», ОК-432, получили надёжные и прочные корпуса из МДФ и пластика, выдающих неплохое для своего сегмента звучание. Давайте пройдёмся по основным характеристикам новых акустических систем.ОК-431 и ОК-432 — стационарные акустические системы формата 2.1. выглядят новинки очень похоже, но, всё же, по-разному и прекрасно впишутся, наверное, в любой дизайн интерьера. Каждая из моделей получила чёткий LED-дисплей и пульт дистанционного управления.Начнём с основных характеристик: диапазон частот представленных моделей колеблется в пределах 40 — 180 Гц. Соотношение сигнал/шум равно ≥65 дБ. Каждая пара двухполосных колонок вместе с сабвуферами выдают 23 и 25 Вт суммарной мощности. «Головным» устройством в общей компоновке систем ОК-431 и ОК-432 является сабвуфер, на который вынесены LED-дисплей и основные органы управления: переключатели включения/выключения, громкости/баса/частот, режимов работы системы, и т.д. Также в комплект каждой новинки входит пульт дистанционного управления. Звук с устройств передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.И у ОК-431, и у ОК-432 есть по 5 режимов работы: подключение по протоколу Bluetooth, AUX-In для кабеля с выходом 3.5 мм, а также режимы USB и SD-карт и, конечно, FM-радио.В комплект поставки входят: акустические системы ОК-431 и ОК-432, пульт дистанционного управления, аудиокабель 3.5 мм – RCA, руководство пользователя и гарантийный талон.