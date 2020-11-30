30 ноября 2020, 10:45

Акустическая система ОК-433

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новинку в свежем и футуристичном облике — настольную акустику ОК-433.

Комплект состоит из стереопары и головного устройства суммарной мощностью 15 Ватт. Он хорошо звучит и впишется практически в любой интерьер.

Пожалуй, одна из главных «фишек» сегодняшней новинки — это интригующий внешний вид, который скрывает в себе неплохой звуковой потенциал. Акустическая система ОК-433 представляет собой пару колонок-сателлитов и сабвуфер.

Мощность сателлитов равна 6 Вт, остальные 9 приходятся на сабвуфер, а в общей сложности получаем 15 Вт. В среднем, этого более чем достаточно для «озвучки» любой повседневной домашней активности за компьютером просмотра фильмов и прочих видео, игр, музыки, и т.д.

Расмотрим основные технические характеристики представленной акустической системы.

Элементы управления у ОК-433 находятся на сабвуфере — он же является «головным» во всей связке устройством. Здесь нам доступны следующие функции: переключение режимов, включение предыдущего/следующего трека, воспроизведение и, соответственно, пауза. Там же можно найти регулятор громкости и слоты для USB- и SD- карт памяти.

Несколько слов об основных характеристиках звучания: диапазон частот представленных моделей колеблется в пределах 200 ГЦ — 18 КГц. Соотношение сигнал/шум — ?65 дБ. Звук с устройства передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.

Основные режимы работы ОК-433: подключение по протоколу Bluetooth версии 5.0, AUX-In для кабеля с выходом 3.5 мм, режимы USB и SD-карт, FM-радио.

В комплект поставки входят: акустическая система ОК-433 и руководство пользователя.

Новинка уже доступна для заказа в MERLION.

Технические характеристики ОКЛИК ОК-433:

Выходная мощность: 15 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 200 Гц-1 8 КГц

Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Динамики:

    Сабвуфер: 0 76,2 мм
    Сателлиты: 0 52 мм х 2 шт

Материал: пластик

Поддержка следующих режимов:

    BLUETOOTH 5.0
    AUX-IN
    USB
    SD-KAPTA
    FM-РАДИО

Элементы управления на сабвуфере:

    Переключение режимов
    Предыдущий трек
    Воспроизведение/Пауза
    Следующий трек
    USB-разъем
    Слот для MicroSD-карты
    Регулятор громкости

Интерфейс подключения: USB

Напряжение питания: 5В = 1А

Габариты:

    Сабвуфер: 210 х 130 х 120 мм
    Сателлиты: 85 х 11,5 х 140 мм

Вес устройства: 960 г

Комплектация:

Акустическая система ОК-433, руководство пользователя
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