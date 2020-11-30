ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новинку в свежем и футуристичном облике — настольную акустику ОК-433.
Комплект состоит из стереопары и головного устройства суммарной мощностью 15 Ватт. Он хорошо звучит и впишется практически в любой интерьер.
Пожалуй, одна из главных «фишек» сегодняшней новинки — это интригующий внешний вид, который скрывает в себе неплохой звуковой потенциал. Акустическая система ОК-433 представляет собой пару колонок-сателлитов и сабвуфер.
Мощность сателлитов равна 6 Вт, остальные 9 приходятся на сабвуфер, а в общей сложности получаем 15 Вт. В среднем, этого более чем достаточно для «озвучки» любой повседневной домашней активности за компьютером просмотра фильмов и прочих видео, игр, музыки, и т.д.
Расмотрим основные технические характеристики представленной акустической системы.
Элементы управления у ОК-433 находятся на сабвуфере — он же является «головным» во всей связке устройством. Здесь нам доступны следующие функции: переключение режимов, включение предыдущего/следующего трека, воспроизведение и, соответственно, пауза. Там же можно найти регулятор громкости и слоты для USB- и SD- карт памяти.
Несколько слов об основных характеристиках звучания: диапазон частот представленных моделей колеблется в пределах 200 ГЦ — 18 КГц. Соотношение сигнал/шум — ?65 дБ. Звук с устройства передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.
Основные режимы работы ОК-433: подключение по протоколу Bluetooth версии 5.0, AUX-In для кабеля с выходом 3.5 мм, режимы USB и SD-карт, FM-радио.
В комплект поставки входят: акустическая система ОК-433 и руководство пользователя.
Новинка уже доступна для заказа в MERLION.
Технические характеристики ОКЛИК ОК-433:
Выходная мощность: 15 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 200 Гц-1 8 КГц
Соотношение сигнал/шум: >65 дБ
Динамики:
Сабвуфер: 0 76,2 мм
Сателлиты: 0 52 мм х 2 шт
Материал: пластик
Поддержка следующих режимов:
BLUETOOTH 5.0
AUX-IN
USB
SD-KAPTA
FM-РАДИО
Элементы управления на сабвуфере:
Переключение режимов
Предыдущий трек
Воспроизведение/Пауза
Следующий трек
USB-разъем
Слот для MicroSD-карты
Регулятор громкости
Интерфейс подключения: USB
Напряжение питания: 5В = 1А
Габариты:
Сабвуфер: 210 х 130 х 120 мм
Сателлиты: 85 х 11,5 х 140 мм
Вес устройства: 960 г
Комплектация:
Акустическая система ОК-433, руководство пользователя