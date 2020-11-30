30 ноября 2020, 10:45

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новинку в свежем и футуристичном облике — настольную акустику ОК-433.

Комплект состоит из стереопары и головного устройства суммарной мощностью 15 Ватт. Он хорошо звучит и впишется практически в любой интерьер.

Пожалуй, одна из главных «фишек» сегодняшней новинки — это интригующий внешний вид, который скрывает в себе неплохой звуковой потенциал. Акустическая система ОК-433 представляет собой пару колонок-сателлитов и сабвуфер.Мощность сателлитов равна 6 Вт, остальные 9 приходятся на сабвуфер, а в общей сложности получаем 15 Вт. В среднем, этого более чем достаточно для «озвучки» любой повседневной домашней активности за компьютером просмотра фильмов и прочих видео, игр, музыки, и т.д.Расмотрим основные технические характеристики представленной акустической системы.Элементы управления у ОК-433 находятся на сабвуфере — он же является «головным» во всей связке устройством. Здесь нам доступны следующие функции: переключение режимов, включение предыдущего/следующего трека, воспроизведение и, соответственно, пауза. Там же можно найти регулятор громкости и слоты для USB- и SD- карт памяти.Несколько слов об основных характеристиках звучания: диапазон частот представленных моделей колеблется в пределах 200 ГЦ — 18 КГц. Соотношение сигнал/шум — ?65 дБ. Звук с устройства передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.Основные режимы работы ОК-433: подключение по протоколу Bluetooth версии 5.0, AUX-In для кабеля с выходом 3.5 мм, режимы USB и SD-карт, FM-радио.В комплект поставки входят: акустическая система ОК-433 и руководство пользователя.Новинка уже доступна для заказа в MERLION.Технические характеристики ОКЛИК ОК-433:Выходная мощность: 15 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 200 Гц-1 8 КГцСоотношение сигнал/шум: >65 дБДинамики:Сабвуфер: 0 76,2 ммСателлиты: 0 52 мм х 2 штМатериал: пластикПоддержка следующих режимов:BLUETOOTH 5.0AUX-INUSBSD-KAPTAFM-РАДИОЭлементы управления на сабвуфере:Переключение режимовПредыдущий трекВоспроизведение/ПаузаСледующий трекUSB-разъемСлот для MicroSD-картыРегулятор громкостиИнтерфейс подключения: USBНапряжение питания: 5В = 1АГабариты:Сабвуфер: 210 х 130 х 120 ммСателлиты: 85 х 11,5 х 140 ммВес устройства: 960 гКомплектация:Акустическая система ОК-433, руководство пользователя