2 августа 2019, 12:45

ОКЛИК ОК-166 - мощная акустика

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, объявил о поступлении в продажу новой акустики ОК-166. Новинка представляет собой двухполосную систему со встроенным модулем Bluetooth и 40 Вт громкости на выходе.

Инженеры ОКЛИК всегда стараются идти в ногу со временем, при этом предлагая потребителю качественный и стильный продукт по конкурентной цене. Не так давно свет увидела новая модель двухполосной акустической системы с Bluetooth-модулем на борту. Имя ей ОКЛИК ОК-166. Помимо элегантного и минималистичного внешнего вида представленная модель отличается громким звуком суммарной мощностью в 40 Ватт.

Модель ОК-166 акцентирована на самом важном — звуке и его воспроизведении. Акустическая система состоит из пары колонок, корпусы которых выполнены из МДФ и пластика. МДФ считается одним из основных материалов в производстве звуковоспроизводящей аппаратуры.

Двухполосная схема компоновки динамиков позволяет добиться естественного и живого, сбалансированного звучания вашей любимой музыки за счёт уверенной передачи средних частот. 

Диапазон воспроизводимых частот колеблется в области 100 Гц — 20 Кгц, соотношение сигнал/шум составляет ?70 дБ. Колонки сообщаются между собой кабелем длиной 1.4 метра. За передачу звука с устройств на колонки отвечает стандартный RCA-аудиокабель 3.5 мм, расположенный на «главной» колонке.

Там же разместились и основные органы управления: регуляторы громкости, низких и высоких частот, а также кнопка переключения между двумя доступными пользователю режимами вопроизведения — AUX-IN и Bluetooth + EDR.

В комплект поставки входит акустическая система ОК-166, аудиокабель 3.5 мм RCA, кабель подключения колонки и руководство пользователя.

Технические характеристики  ОКЛИК ОК-166

    Выходная мощность: 40 Вт / (15 Вт + 5 Вт) х 2 шт
    Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
    Соотношение сигнал/шум: ?70 дБ
    Материал: МДФ/Пластик
    Поддерживаемые режимы:
        AUX-IN
        BLUETOOTH 2.1 + EDR
    Управление:
        Регулятор громкости
        Регулятор высоких частот
        Регулятор низких частот
        Выбор режима
        Включение/Выключение
        Аудиовход (RCA)
        Разъем для подключения второго динамика
    Напряжение питания: ~220 В, 2 А
    Длина кабеля между колонками: 1,4 м
    Длина кабеля между правой колонкой и источником сигнала: 1,5 м
    Габариты колонки: 215 х 144 х 253 мм
    Вес: 3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Акустическая система OK-166
    Аудиокабель 3.5 мм – RCA
    Кабель подключения колонки
    Руководство пользователя
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