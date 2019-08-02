ОКЛИК ОК-166 - мощная акустика

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, объявил о поступлении в продажу новой акустики ОК-166. Новинка представляет собой двухполосную систему со встроенным модулем Bluetooth и 40 Вт громкости на выходе.
Инженеры ОКЛИК всегда стараются идти в ногу со временем, при этом предлагая потребителю качественный и стильный продукт по конкурентной цене. Не так давно свет увидела новая модель двухполосной акустической системы с Bluetooth-модулем на борту. Имя ей ОКЛИК ОК-166. Помимо элегантного и минималистичного внешнего вида представленная модель отличается громким звуком суммарной мощностью в 40 Ватт.
Модель ОК-166 акцентирована на самом важном — звуке и его воспроизведении. Акустическая система состоит из пары колонок, корпусы которых выполнены из МДФ и пластика. МДФ считается одним из основных материалов в производстве звуковоспроизводящей аппаратуры.
Двухполосная схема компоновки динамиков позволяет добиться естественного и живого, сбалансированного звучания вашей любимой музыки за счёт уверенной передачи средних частот.
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в области 100 Гц — 20 Кгц, соотношение сигнал/шум составляет ?70 дБ. Колонки сообщаются между собой кабелем длиной 1.4 метра. За передачу звука с устройств на колонки отвечает стандартный RCA-аудиокабель 3.5 мм, расположенный на «главной» колонке.
Там же разместились и основные органы управления: регуляторы громкости, низких и высоких частот, а также кнопка переключения между двумя доступными пользователю режимами вопроизведения — AUX-IN и Bluetooth + EDR.
В комплект поставки входит акустическая система ОК-166, аудиокабель 3.5 мм RCA, кабель подключения колонки и руководство пользователя.
Технические характеристики ОКЛИК ОК-166
Выходная мощность: 40 Вт / (15 Вт + 5 Вт) х 2 шт
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
Соотношение сигнал/шум: ?70 дБ
Материал: МДФ/Пластик
Поддерживаемые режимы:
AUX-IN
BLUETOOTH 2.1 + EDR
Управление:
Регулятор громкости
Регулятор высоких частот
Регулятор низких частот
Выбор режима
Включение/Выключение
Аудиовход (RCA)
Разъем для подключения второго динамика
Напряжение питания: ~220 В, 2 А
Длина кабеля между колонками: 1,4 м
Длина кабеля между правой колонкой и источником сигнала: 1,5 м
Габариты колонки: 215 х 144 х 253 мм
Вес: 3 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Акустическая система OK-166
Аудиокабель 3.5 мм – RCA
Кабель подключения колонки
Руководство пользователя
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