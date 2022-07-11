Игровая акустика SVEN 370

11 июля 2022, 12:45

Компактная акустика 2.0, которая сразу притягивает взгляд и создает атмосферу.

Новая SVEN 370 получила оригинальную конструкцию и эффектную динамическую RGB-подсветку, насыщенная палитра переливающихся красок сделает удобным и красивым не только игровое, но и рабочее пространство, никакого рассинхрона, цвета появляются и исчезают на колонках параллельно - редкое явление для акустики этого ценового сегмента. Подсветка выключается с помощью сенсорной клавиши на верхней части корпуса, а на переднюю панель вынесен удобный регулятор громкости, позволяющий изменять ее буквально одним движением — разработчики позаботились не только о внешнем виде колонок, но и о комфорте их использования.



За звук в SVEN 370 отвечают динамики диаметром 64 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц. Общая мощность системы составляет 6 Вт — для небольшой настольной акустики этого более чем достаточно. Размер одной колонки, кстати — всего лишь 93×141×101 мм, много места на столе акустика не займет. Питание акустической системы осуществляется через порт USB – не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель, что особенно оценят пользователи ноутбуков.

Стоимость SVEN 370 делает его максимально доступным для широкого круга пользователей — здесь финский производитель вновь остается верен себе. Проверить это несложно, в продажу акустика уже поступила, ее можно найти в каталогах крупных магазинов электроники и бытовой техники.