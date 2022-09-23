Портативная акустика SVEN PS-55

23 сентября 2022, 10:15

Линейка портативной акустики от SVEN пополнилась устройством, по праву претендующим на звание самого яркого и оригинального из всех своих собратьев.

Первое, что привлекает внимание в PS-55 — это, конечно, округлый корпус с боковой поверхностью полигональной формы, под которой скрывается разноцветная динамическая подсветка.





Дизайнеры финской компании решились на смелый эксперимент, в результате которого получилось устройство, внешний вид которого несомненно будет радовать его владельцев и привлекать восхищенные взгляды окружающих. Размеры корпуса при этом крайне малы — он представляет собой округлый «бочонок» диаметром 72 мм и высотой 108 мм. Масса тоже невелика — всего 230 г, новинку легко взять с собой, куда бы вы ни отправились.



За звук колонки отвечает динамик диаметром 45 мм, обеспечивающий звучание в широком для компактной акустики диапазоне — от 120 Гц до 20 кГц. Несколько часов полностью автономной работы с включенной подсветкой гарантирует аккумулятор емкостью 600 мА·ч. Благодаря выходной мощности 5 Вт новая PS-55 прекрасно подойдет и для прослушивания любимых треков дома, и для создания атмосферы во время романтического свидания на свежем воздухе. Если этого вдруг окажется недостаточно, можно воспользоваться поддержкой беспроводного подключения двух колонок к одному источнику.



Передача звука от гаджета-источника осуществляется посредством Bluetooth, но для максимальной стабильности связи и экономии заряда аккумуляторов можно воспользоваться опцией проводного подключения. Плюс к тому колонка может работать в полностью автономном режиме. Она оснащена встроенным плеером, способным воспроизводить звуковые файлы с USB-носителей и microSD. Ну а с новинками музыкального мира, а заодно — новостями и развлекательными шоу поможет познакомиться встроенный радиоприемник.