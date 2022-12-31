SVEN 405 - компактная мультимедийная акустика

31 декабря 2022, 11:15

Минимум места и минимум проводов, но при этом максимум удобства — вот девиз разработчиков новой мультимедийной 2.0 акустики SVEN 405.



Финская компания вновь предложила доступное по цене, но качественное решение для пользователей, желающих украсить свое рабочее место приятным звуком, сэкономив при этом и пространство, и деньги. Размеры колонок минимальны — всего лишь 88×170×100 мм, однако ее динамики диаметром 45 мм обеспечивают звучание в широком частотном диапазоне — от 80 Гц до 20 кГц.

Подключение осуществляется крайне просто. Для питания нужен только порт USB — подойдет и разъем на ПК или ноутбуке, и внешний блок питания. Для передачи звука используется беспроводная связь посредством Bluetooth или проводная через AUX. Управление громкостью осуществляется с помощью поворотной ручки на передней панели правой колонки, там же размещены кнопка питания и индикатор включения устройства.Оформление у акустики SVEN 405 простое, но в то же время приятное взгляду — она будет отлично смотреться и на офисном столе, и где-нибудь в домашней обстановке. А еще новинка от SVEN традиционно доступна широкому кругу пользователей благодаря невысокой цене, в чем можно убедиться прямо сейчас, найдя ее в каталогах магазинов электроники.