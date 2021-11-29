Мультимедийная USB-акустика SVEN 180/185

29 ноября 2021, 11:15

Финская компания SVEN активно развивает свою линейку компактной акустики 2.0.

Самые маленькие модели в линейке имеют высоту всего 9 см и подойдут тем, кто максимально экономит пространство на рабочем месте, либо хочет носить колонки с собой вместе с ноутбуком, например. Но экстремальная компактность не всегда актуальна, если на вашем рабочем месте есть пара-тройка дополнительных квадратных сантиметров — можно рассмотреть следующий шаг (а вернее, шажок) в линейке — модели SVEN 180 и 185.



Отличаются они вновь дизайном: одни для любителей округлых форм, другие — для поклонников строгой классики. В остальном продукты очень похожи — как по габаритам, так и по «начинке». В основу каждой из колонок положены динамики диаметром 53 мм, общая мощность составляет 6 Вт — для настольного решения этого вполне достаточно, а вечеринки — удел акустики побольше. Частотный диапазон довольно широк — от 100 Гц до 20 кГц, это позволяет с удовольствием слушать музыку, играть в игры, смотреть кино…





Подключаются к ПК все мультимедийные системы в линейке с помощью кабеля USB — по нему осуществляется и питание, и передача аудиосигнала. Просто, легко и максимально быстро. На кабеле есть регулятор, позволяющий быстро изменять громкость устройства. Разработчики SVEN вновь позаботились о комфорте пользователей и сделали продукт, способный принести максимум позитивных эмоций благодаря множеству преимуществ: от оригинального дизайна до доступной стоимости. Новые SVEN 180 и SVEN 185 уже ждут ценителей компактности на полках магазинов.