Новая акустика 2.1 SVEN MS-85

SVEN MS-85 – это отличная акустика 2.1 для компьютера или ноутбука. Ее можно подключить к источнику питания через USB, так что вам даже не понадобится искать розетку. Модель очень компактная, при этом отлично звучит: 45-миллиметровые динамики сателлитов отлично отрабатывают высокие и средние частоты, а сабвуфер в деревянном корпусе и выведенной вперёд трубой фазоинвертора обеспечивает глубокий бас.
Сбоку на сабвуфере находятся две ручки регулировки. С их помощью вы можете настроить общую громкость акустической системы, а также отдельно уровень громкости сабвуфера.
Благодаря минималистичному дизайну SVEN MS-85 легко впишется в любой интерьер. Купить акустику 2.1 SVEN MS-85 вы можете уже сейчас. Ищите новинку в магазинах вашего города.
Особенности:
Удобная панель управления на сабвуфере
Регулятор уровня громкости сабвуфера
Корпус сабвуфера - дерево (MDF)