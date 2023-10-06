Новая акустика SVEN MS-312

6 октября 2023, 13:15

Яркий бас, детальная середина и выраженный стереоэффект — не об этом ли мечтают меломаны, любители кино и компьютерных игр?



Комплект из пары настольных сателлитов и сабвуфера претворит мечту в жизнь. Компания SVEN расширила свою линейку комплектов акустики 2.1 новым продуктом, получившим называние MS-312. Новинка способна не только ласкать слух, но и притягивать взгляд благодаря стильному дизайну и динамической отключаемой RGB-подсветке — она наверняка найдет свое место практически в любом интерьере.

При этом много пространства для установки акустики не потребуется, она легко разместится даже на не самом большом столе: габариты боковых колонок составляют всего 95×152×95 мм, а сабвуфера — 160×225×245 мм. Динамики сателлитов диаметром 70 мм обеспечивают равномерное воспроизведение средних и высоких частот, а за объемный бас отвечает крупный динамик сабвуфера диаметром 92 мм. В итоге общий частотный диапазон простирается от 40 до 20 000 Гц. Мощность комплекта составляет 40 Вт — громкости тоже будет достаточно, системе по силам обеспечить хорошим звуком не только рабочее или игровое пространство, но и комнату средних размеров.В качестве центрального устройства системы традиционно выступает сабвуфер: к нему подключаются боковые колонки, на нем же размещены удобная панель управления и информативный LED-дисплей. Управлять SVEN MS-312 можно не только клавишами на передней панели, но и с помощью дистанционного пульта — с любимого кресла или дивана. Возможности подключения тоже радуют разнообразием: к компьютеру ее можно подключить через аналоговый вход, а к мобильным гаджетам — без проводов посредством Bluetooth, что позволит легко включать фоновую музыку, подкасты или аудиокниги.Может работать SVEN MS-312 и в полностью автономном режиме. Во-первых, встроенный плеер способен воспроизводить аудиофайлы с USB-накопителей и карт памяти, что позволяет всегда держать нужные треки под рукой. А во-вторых, у владельцев комплекта есть возможность оказаться на волнах любимой радиостанции благодаря FM-приемнику. У разработчиков MS-312 получилось создать максимально универсальный комплект акустики, удержав при этом цену на уровне, делающем его доступным широкой аудитории — в этом можно убедиться уже сейчас, найдя новинку в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.