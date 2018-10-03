3 октября 2018, 12:45

Новая акустика 2.1 SVEN MS-85 с сабвуфером в деревянном корпусе порадует вас отличным звуком и не займет много места на рабочем столе.

SVEN MS-85 – это отличная акустика 2.1 для компьютера или ноутбука. Ее можно подключить к источнику питания через USB, так что вам даже не понадобится искать розетку. Модель очень компактная, при этом отлично звучит: 45-миллиметровые динамики сателлитов отлично отрабатывают высокие и средние частоты, а сабвуфер в деревянном корпусе и выведенной вперёд трубой фазоинвертора обеспечивает глубокий бас.Сбоку на сабвуфере находятся две ручки регулировки. С их помощью вы можете настроить общую громкость акустической системы, а также отдельно уровень громкости сабвуфера.Благодаря минималистичному дизайну SVEN MS-85 легко впишется в любой интерьер. Купить акустику 2.1 SVEN MS-85 вы можете уже сейчас. Ищите новинку в магазинах вашего города.Особенности:Удобная панель управления на сабвуфереРегулятор уровня громкости сабвуфераКорпус сабвуфера - дерево (MDF)