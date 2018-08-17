17 августа 2018, 12:45

Новая акустическая система 2.1 SVEN MS-2055 порадует вас не только качественным и мощным звуком, но и интересным современным дизайном.



MS-2055, как и многие модели компании SVEN, отличается широким функционалом. Это настоящий музыкальный центр нового поколения. Встроенный модуль Bluetooth позволяет подключить к акустике ноутбук, планшет или плеер, не вставая с места. Можно также слушать записи с USB flash и SD card, или поймать радио. Удобный LED-дисплей отобразит все настройки.

Несмотря на довольно компактные размеры, мощность SVEN MS-2055 составляет 55 Вт. Двухполосные сателлиты общей мощностью 25 Вт детально отыгрывают средние и высокие частоты, а сабвуфер в 30 Вт порадует ценителей хорошего звука глубоким басом.



Корпуса сателлитов и сабвуфера выполнены из дерева (MDF), декорированного глянцевым пластиком. Вся система имеет очень современный вид и с легкостью впишется в любой интерьер.



Новая акустическая система 2.1 SVEN MS-2055 уже поступила в продажу.



Особенности:



Беспроводная передача сигнала по Bluetooth

Воспроизведение музыки с USB flash и SD card памяти

Встроенное FM-радио

LED-дисплей

Возможность настенного крепления сателлитов

Двухполосные сателлиты для детального и четкого воспроизведения высоких частот

Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF)